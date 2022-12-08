Minibüsün istinat duvarına çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

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Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Keçiören ilçesinde istinat duvarına çarpan minibüsten fırlayan sürücüsü Osman E, yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Ayvalı Mahallesi Estergon Caddesi’nde meydana geldi. Osman E. yönetimindeki boş yolcu minibüsü, yokuş aşağıya inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızla ilerleyen minibüs, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada aracın ön camından fırlayan sürücü Osman E., yaralandı. Minibüs hurdaya dönerken istinat duvarı yıkıldı, park halindeki bir otomobilin de camları kırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Osman E., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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