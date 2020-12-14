Minibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarpmasıyla yaralanan Emre İkizler (24), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İnegöl Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan Ahmet D. (50) yönetimindeki 16 FCB 02 plakalı minibüs, iddiaya göre, yola çıkan Emre İkizler’e çarptı. Çarpma ile yere düşen genç ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre İkizler, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet D. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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