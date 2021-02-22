Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Murat KÜÇÜK/ BOLU (DHA)- BOLU’da, D- 100 karayolunda minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D- 100 karayolu Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Musa Uçar yönetimindeki 14 ET 730 plakalı minibüs, Mehmet Dayı idaresindeki 14 KN 826 plakalı otomobille Kartalkaya Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüjde bulunan yön tabelasına çarparak durdu. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Dayı ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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