Minibüs şoförü, direksiyon başında yemek yiyerek yolcu taşıdı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da, şehir içi toplu ulaşımın sağlandığı minibüsün şoförü, direksiyon başında yemek yiyerek, aracı kullandı. Bu anlar, yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Meram ilçesinde, Lalebahçe hattında sefer yapılan minibüste meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, sol elinde tuttuğu ekmek arası yiyeceği yerken, sağ eliyle de direksiyonu kontrol edip, minibüsü kullandı. Bu anlar, yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Minibüs şoförünün koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralını da ihlal ettiği görüldü.

​FOTOĞRAFLI