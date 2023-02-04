Minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

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CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA’nın Ceyhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Egemen Darendelioğlu Bulvarı ile Pamukeli Caddesi kesişiminde meydana geldi. Halis Ç. yönetimindeki 01 NC 595 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Zeynel Z. idaresini 01 ABT 686 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 tarım işçisi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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