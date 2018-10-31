Biznet’te üst düzey atamalar devam ediyor. Şirketin Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğüne sektörün deneyimli ismi Mine Zaim Özcan getirildi.

Türkiye’nin siber güvenlik alanında projelendirme, danışmanlık ve denetim hizmetleri sunan lider güvenlik entegratörü Biznet Bilişim, Türkiye’deki hedefleri dışında Hollanda’da açtığı ofisi ile Avrupa pazarında da büyümeyi hedefliyor. Son dönemde büyüme stratejisine uygun olarak çalışmalarını hızlandıran firma; rekabetin yoğun olduğu, telekomünikasyon ve bilişim sektörlerinde edindiği 10 yılı aşkın deneyimiyle iletişim dünyasında 360 derecelik bir bakış açısına sahip bir profesyonel olarak Mine Zaim Özcan’ı tercih etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden 2002 yılında mezun olan Özcan, yüksek lisans eğitimini İngiltere’de Bournemouth Üniversitesi’nde Uluslararası Pazarlama Yönetimi alanında aldı. Çalışma hayatına İngiltere’de başlayan Özcan, burada geçirdiği 3 yıl boyunca danışmanlık ve proje koordinatörlüğü gibi görevler üstlendi. 2008 yılında Türkiye’ye dönen Mine Zaim Özcan, Huawei Türkiye’de Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü olarak çalışmaya başlayarak kariyerinde önemli bir kilometre taşına daha imza attı. Huawei’de geçirdiği 9 yıl boyunca etkinlik yönetimi, reklam, dijital PR, sponsorluk iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk olmak üzere pazarlama iletişiminin tüm alanlarında koordinasyon sağlayan Özcan, birçok proje ile globalde başarıyla temsil etti.

Son olarak, Huawei Grup’un yeni markası Honor Türkiye’de Pazarlama Direktörü olarak çalışan Mine Zaim Özcan, markalaşma, dijital pazarlama, etkinlik yönetimi, dijital reklam, PR, sponsorluk gibi alanlarda çalışarak markanın pazara giriş stratejisine önemli katkılar sağladı.

Ekim 2018 itibariyle Biznet’te Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaya başlayan Özcan, markanın tüm iletişim ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.