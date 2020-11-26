Mimozalı Kadın, İstanbullularla buluştu

İSTANBUL (DHA) – Beyoğlu Belediyesi’nin, tarihi sokakları güzelleştirmek amacıyla merdivenleri sanatla buluşturduğu proje kapsamında Enli Yokuşu’na resmedilen ‘’Mimozalı Kadın’’ eseri tamamlandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin katkılarıyla cadde ve sokakların daha güzel görünmesi için başlatılan kültürel faaliyetler kapsamında üniversite öğrencileri ve eski mezunları yaklaşık 1,5 ay önce Kılıçali Paşa Mahallesi’ndeki Enli Yokuşu’nda başladıkları Osman Hamdi Bey’in ‘Mimozalı Kadın’ adlı eserini yokuştaki merdivenlere resmetti.

Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu ve çok sayıda sanatçı ile proje üzerinde çalışanlar katıldı.

“TARİHİ DERİNLİĞİ OLAN KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ”

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Pandemi döneminde burada yapılan bu çalışma bizlere Beyoğlu’nda güzel işlerin olduğunu gösteriyor. Beyoğlu tarihi derinliği olan kültür ve sanat şehri olma özelliğine sahip. Beyoğlu yeni trendiyle beraber turizm noktasında çok farklı bir yere doğru ilerliyor. Beyoğlu’nda kültür, sanat ve tarih konularını yeniden harekete geçirmek için üniversitelerimizle iş birliği yapıyoruz. Enli yokuş Beyoğlu’nun önemli bir noktası. Mimar Sinan Üniversitesi’nin kurucusu Osman Hamdi Bey’in önemli bir eseri olan Mimozalı Kadını buraya nakşettik.

“ÜNİVERSİTE VE GENÇLERİMİZLE YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR”

Yıldız, “Ortak bir akılla güzel bir sanat eserini ortaya çıkardık. Beyoğlu’ndaki merdivenleri ve sokakları üniversitelerimizle iş birliği yapmak suretiyle sanatla buluşturma düşüncesindeyiz. Bu çalışma gençlerimize imkan verildiğinde neleri başara bileceklerinin en somut örneklerinden biri, Pandemi döneminde görmeyi arzuladığımız güzellikleri İstanbullulara göstermenin sevincini yaşıyoruz. Beyoğlu’nun daha huzurlu daha güzel olması için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğimize inanıyorum” dedi.

‘Mimozalı Kadın’ adlı eseri resmeden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu Kadir Çelik, “Projeye yaklaşık 9 ay önce başladık. Proje bize Beyoğlu Belediyesi tarafından getirildi. 7 ay bir hazırlık sürecimiz oldu. Uygulama süreci 15 gün sürdü. Bizim için çok eğlenceli bir süreçti. Çok fazla insanın desteğini gördük. İnsanlar bu çalışmayı çok sevdi” dedi. Furkan Akan ise, “Başladığımız günden beri insanların bu projeye ilgisi çok büyük ilgisi vardı. Hala güzel yorumlar alıyoruz. Bu yorumlar bizi mutlu ediyor. Bu çalışma bizim için güzel bir anı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.