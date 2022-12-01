Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan: MİMARLAR ODASI HİÇBİR SİYASETİN ARKA BAHÇESİ OLMAMIŞTIR

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MERVE SABCIOĞLU-

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargı sürecine dair açıklama yapan Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, reddi hakim istediklerini söyledi. Candan, “Mimarlar Odası hiçbir siyasetin arka bahçesi olmamıştır. Bilimsel bilginin kriterinde yanlışı kim yapıyorsa doğruları söylemeye ve onun tarafında olmaya devam etmiştir” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Emre Madran Basın Ödülleri kapsamında 2021 yılında Uluslararası Televizyon Haberciliği dalında verdikleri ödül nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan yargılandıkları Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargı sürecine dair açıklama yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mimarlar odasının hukuka aykırı inşa edilen yapılara karşı verdiği mücadele nedeniyle hedef alındığını ifade etti. Candan, dava açılan yönetim kurulu üyeleri ile ilgili şunları söyledi:

“Hiçbiri bize davadan çekilin diye, duyduğunuzda dudaklarınızın uçuklayacağı rüşvetleri teklif edenlere cevaz vermedi. Davaları çekmedi veya rüşvetlerin hiçbirini kabul etmedi. Hiçbiri haksız ve hukuksuz şekilde bu ülkenin toparlaklarının talan edilmesine karşı sessiz kalmadı.”

Candan, Emre Madran Basın Ödülleri hakkında “Bizim bu mücadelemizi haberleştiren ve kamuoyuyla buluşturan gazetecilere küçücük bir ödül veriyoruz. Bizim için anlamı çok büyük bir ödül. Verdiğimiz bu ödülden şu anda yargılanıyoruz” dedi ve “Biz ödül vermeseydik de ‘terör örgütü propagandası yapmaktan’, başka bir şey yapsaydık da gözümüzün üstünde kaşımız var diye muhtemelen bize bir ceza vereceklerdi” ifadelerini kullandı. Yakın zamanda TOGO İkiz Kuleleri’ne karşı Mimarlar Odası’nın başlattığı dava sürecinin ardından kulelerin sahibi Sinan Aygün’ün şikayeti üzerine memuriyetten men edildiğini hatırlatan Candan “Biz öyle güzel işler yapmışız ki bizi her şeyimizle takip ediyorlar. Yediğimiz sofrayı kamuoyunun gündemine getirdiler. Gittiğimiz tatili kamuoyunun gündemine getirdiler. Okuduğumuz kitabı gündeme getirdiler” dedi.

“MİMARLAR ODASI HİÇBİR SİYASETİN ARKA BAHÇESİ OLMAMIŞTIR”

“Gazetecisinden büyükelçisine, bakanından milletvekiline kadar herhangi bir kentsel sorunla, haksız hukuksuz bir inşaat süreciyle karşılaştığı an ilk başvurduğu yerlerden birisidir Mimarlar Odası” diyen Candan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne bağlı tüm illerde kendilerinden yardım istendiğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Çünkü Mimarlar Odası hiçbir siyasetin arka bahçesi olmamıştır. Bilimsel bilginin kriterinde yanlışı kim yapıyorsa doğruları söylemeye ve onun tarafında olmaya devam etmiştir. Bugün sadece bir ödül veriyoruz diye yönetim kurulu üyelerimizle birlikte 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, TCK’nın 53. maddesine göre ‘seçme seçilme ve kamu haklarından mahrum bırakılmak’ isteğiyle yargılanıyoruz.”

“Üçüncü duruşma, avukatlarımız açısından bir eşik oluşturdu” diyen Candan, “Hakim heyetinin taraflı olduğuna kanaat getirdik. Pazartesi günü Avukatımız Turgut Kazan ve Gökçe Bolat reddi hakim istedi” dedi. Candan, bir sonraki duruşmanın 13 Ocak’ta görüleceğini söyledi.

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