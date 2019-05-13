22.5 C
Ankara
13 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yazarlar Mimarın mimara ettiğini…
Yazarlar

Mimarın mimara ettiğini…

Ünal Özüak Ünal Özüak

-

43
0

Lafın orijinali “akrabanın akrabaya ettiğini akrep yapmaz adama”dır. Aynı meslekten olanların birbirlerini çekemedikleri, pek beğenmedikleri evrensel gerçektir. Yaşayan önemli mimarlarımızdan Doğan Tekeli mimari geçmişini son kitabı “Çebiş Evi’nden Hisartepe’ye” de yazdı.

Aslında Doğan Tekeli cumhuriyet dönemi mimarlık deneyimlerinin kendisidirveotobiyografisini yazmış. Evet bu kadar iddialı söylüyorum çünkü Doğan Tekeli_ Sami Sisa Mimarlık Ortaklığı altmış yıl boyu iğneyle kuyu kazmışlar, dirsek çürüterek mimarlık pratiği içerisinde yoğrulmuşlar, yarışmalara girmişler çıkmışlar, kazanmışlar kaybetmişler, önemli yapıların tasarımdan uygulama aşamasına kadar başında olmuşlardır. Hani meşhur bir laf vardır;

“Doktorların hataları toprak altında mimarların hataları ise toprak üstünde kalır.” Onların ki mimarlığımızın lejant yapılarıdır. Mesela; Veznecilerde ki Manifaturacılar Çarşısı.. ODTÜ Mimarlık’ta öğrenci iken her detayını(ki malum Tanrı detaylardadır)tek tek krokilediğimi anımsıyorum. Türlerinin öncüllerini yaparak, tabir caizse, bağlamayla yol gösterdiler mimarlık öğrencilerine. Bknz. Metro City Kompleksi, Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanları terminal binaları.

acta non verba/az laf çok iş

Kitabın sayfalarında gezinirken ustanın mimari yaşanmışlıklarını okurken son 60 yılın mimari pratiğinin nerelere evrildiğini gözlemleyeceksiniz. Doğan Tekeli, Isparta’da bir memur ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İzmir ve İstanbul’da geçen yetişme döneminden sonra 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Sami Sisa’yla kurduğu Tekeli-Sisa mimarlık bürosunda altmış yıl çalıştı. Mesleki yaşamına ilişkin ayrıntıları daha önce “Mimarlık: Zor Sanat” adlı kitapta anlatan Tekeli bu kez kendi öyküsüne yöneldi. Çebiş Evi’nden Hisartepe’ye otobiyografik bir kitap.Doğan Tekeli bir yandan birbirinden ilginç anılarını lezzetli bir dille anlatıyor, öte yandan Türkiye’nin toplumsal dönüşümlerine, siyaset-ekonomi, kamu-özel sektör ilişkilerine mimarlık mesleği açısından ayna tutuyor. Kendisi şöyle anlatıyor; “Yaşamım ile ilgili olarak sadece mesleki anılarını yazmış olmak bana yeterli gelmiyordu. Gerçekte yazı yazmak, bir mimari proje üzerinde çalışır gibi düşünerek ve yazdıklarımı tekrar tekrar gözden geçirerek yazdığım için bana zor geliyordu. Buna karşın, kendimi Cumhuriyet döneminin ilk kuşaklarından saydığım için yetiştiğim çevreleri ve zamanın koşullarını paylaşmak istiyor, ama bir yandan da ‘Benim yaşam öyküm kimi, neden ilgilendirsin?’ diyordum. Bir ikilem içindeydim. Çocukluğumu, Isparta’da doğduğum iki yüz yıllık Çebiş Evi’ni ve eski Isparta’yı hatırlamak, hoşuma gitmeye başladı. Birçok ayrıntı, adeta gözümün önündeydi. Bir ucundan yazmaya başladım.”

Anılarına bir katkı da benden. Doğan (ağabeyi) Tekeli şah dönemi İran’ına 1974 yılında mesleki seyahat yaparken tanıdım. Onun İTÜ’den sınıf arkadaşı rahmetli Behruz Çinici’nin çaylak büro elemanıydım ve dil kadrosundan gittim Tahran’a. İkilinin arasın da tabii ki ince çekememezlik vardı ama birlikte mesleki çalışmaları da olmuştu. Acemlerle yaptığımız mesleki toplantılarda Behruz ağabey bana “doğudan batıya kuzeyden güneye Türkiye’de ki bütün projeleri bizim yaptığımızı” anlattırırken Doğan bey renkten renge giriyordu. Nurlarda uyusun Behruz ağabey “Roma’da Romalı gibi davran aslanım…Onların anlattıklarını sanki onlar mı yaptı” diyerek utancımı sıfırlatmıştı.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikCari açık Mart’ta 4 milyar 415 milyon dolar azaldı
Sonraki İçerikDünyanın en iyileri arasına Türkiye’den bir havalimanı
Ünal Özüak
Ünal Özüakhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

“Türkiye’de yapay zeka alanında çok ciddi mesafe kat edildi”

Editör -
Yapay zeka alanında çalışma yapan pek çok kurumun liderlerini buluşturan çalıştay, Türkiye’de özel sektörün yapay zeka devriminin tam ortasında olduğunu ortaya çıkardı.
Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde kurulu olan Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktası yakınına rejim güçleri tarafından topçu atışı ile saldırıda bulunuldu.

Suriye’de TSK gözlem noktası yakınına saldırı

Yaz aylarında sıtmaya dikkat

“Sahura kalkmazsanız kilo alabilirsiniz”

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yazarlar

Seçimde futbol taktiği

Nuri Kayış -
Ak Parti kulislerine hakim bir gazeteci arkadaşım, “Takım elbisesine iddiaya girer misin, bence seçimi Yıldırım kazanacak” dedi. İki tarafın da şansı eşit....
Devamını Oku
Yazarlar

Vergi kaçıranı ihbar edene para ikramiyesi var!

Sabri Arpaç -
Mükelleflerin vergilerini düzenli, eksiksiz ve doğru olarak beyan edip ödemeleri yasalar gereğidir. Ancak Ülkemizde vergi kayıp ve kaçağının ve kayıt dışı gelir ve işlemler nedeniyle...
Devamını Oku
Yazarlar

Hala gerekçe uyduramadılar

Bülent Kuşoğlu -
Geçen hafta YSK kararı ile ilgili endişelerimi paylaşmıştım. Endişelerim boşuna değilmiş maalesef; sonuç çok kötü oldu. Kötü derken haklı hukuki bir nedeninin olmamasını kast ediyorum,...
Devamını Oku
Yazarlar

Hakimlerin büyük yanlışları

Nuri Kayış -
Yüksek Seçim Kurulu’nun deneyimli hakimlerinin İstanbul’da seçim tekrarı kararı vererek büyük bir yanlışa imza attıklarını söyleyenler var. Ben o...
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71