Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Boat Show Tuzla Kara Fuarı ile denizcilik sektörünün kalbi Viaport Marina’da kurulacak en büyük geçici mega yapısında atacak.

150’den fazla firmanın katılım sağlayacağı, 75 bine yakın ziyaretçinin gelmesi beklenen fuar 16–25 Şubat tarihleri arasında kapılarını açacak.

Türkiye’de son senelerde özellikle savunma endüstri alanında gelişme kaydeden denizcilik sektörü, özel sektörün de hareketlenmesine sebep oldu. Yat üretimi konusunda da dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, bu başarısını denizcilik fuarlarıyla taçlandırıyor.

Bu sene ikincisi düzenlenecek Boat Show Tuzla Kara Fuarı ile denizcilik sektörünün kalbi Viaport Marina’da kurulacak en büyük geçici mega yapısında atacak. 150’den fazla şirketinin katılım sağlayacağı, 75 bine yakın ziyaretçinin gelmesi beklenen fuar 16–25 Şubat tarihleri arasında kapılarını açacak.

Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya canavarı yabancı markaların katılmış olduğu Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda bu sene fiyatları 50 bin lira ile 120 milyon lira arasında değişen 200’den fazla tekne sergilenecek.

35 BİN METREKARELİK ‘MEGA’ ALAN

Fuarın mimarı Via Fuarcılık, dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu Viaport Marina’da, inşaat alanında da bir rekor gerçekleştiriliyor. 35 bin metrekarelik geçici mega yapının kurulumu 20 gün gibi bir sürede tamamlanacağı duyuruldu. Hazırlıkların büyük seviyede tamamlandığı fuar alanında şubat ayının başından itibaren tekneler getirilmeye başlayacak.

Kapalı alanı 4 Hall’den oluşacak olan fuarda, 20 metreden büyük tekneler deniz alanında sergilenebilecek. bütün katılımcıların aynı salonda birbirine paralel biçimde daha görünür ve ulaşılabilir biçimde konumlanmasına olanak sağlayan ‘Mega Yapı’, teknolojik olarak da önemli altyapıya sahip. Ziyaretçilerin fuarı rahatça gezebilmeleri yerine birbiriyle bağlantılı 4 ayrı salondan oluşan Boat Show Tuzla Mega Yapısı, sergilenecek teknelerin de sıkıştırılmadan daha rahat sergilenmesine olanak tanıyor. Ölçüleriyle Türkiye’de ki en geniş konstrüksiyon sistemi olan yapı, ısıtma-soğutma sistemi altyapısı ile her çeşit hava şartına da hazırlıklı olarak bütün katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak.