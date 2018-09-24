Milyonlarla kayıplara karışan banka müdürü yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde müdürlüğünü yaptığı banka şubesi ile döviz büroları ve iş insanlarından topladığı 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon euro ve 1,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı belirlenen A.İ. İzmir’de yakalandı.

A.İ.’nin İstanbul’da yakalanan kardeşi H.İ. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya‘daki banka şubesinin müdürü A.İ.’nin, ucuz döviz alma bahanesiyle döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para alarak, ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk belirlemelere göre, 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon euro ve 1,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı tespit edilen A.İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

A.İ.’nin, olay gecesi Alanya Gazipaşa Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek üzere uçak bileti aldığı; ancak uçağa binmediği iddia edildi. Aynı uçakla İstanbul’a giden kardeşi H.İ., polis tarafından gözaltına alındı. Alanya’ya getirilen H.İ., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. H.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MÜDÜR İZMİR’DE YAKALANDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Alanya’da kayıplara karışan banka şubesi müdürü A.İ.’nin İzmir’de yakalandığı duyuruldu. Başsavcı Yasın Emre imzasıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları’ kapsamında yürütülmekte olan soruşturmada, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı çalışmaları ile A.İ. az önce İzmir’de yakalanmıştır, soruşturma kapsamında şüphelinin kardeşi olan bir kişi tutuklanmış, şüphelinin de amcası bugün yakalanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”