Milyonlarca yılda oluşan taşlar, işlenerek ekonomiye kazandırılıyor

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ın Zile, Artova, Reşadiye ilçelerinde çıkarılan değerli taşların yurt dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla kurulan atölyede milyonlarca yılda oluşan colla wood (ağaç opal) taşı gibi yarı değerli 10 taş işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

Tokat’ın, Zile, Artova, Reşadiye ilçelerinden çıkartılan 10 yarı değerli taş, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdaresi destekleri ile kurulan atölyede kurulan atölyede işlenerek takı ve tespihe dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Türkiye’nin ihracatta öne çıkan ürünlerinden biri olan doğal taşa daha fazla katma değer kazandırılması amacıyla kurulan atölyede, ev kadınları da istihdam ediliyor. Değerli doğal taş açısından oldukça zengin olan Tokat’ta da bu atölye ile ekonomik kazanım sağlanıyor. Değerli taşların yurt dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla kurulan atölyede milyonlarca yılda oluşan ağaç opal taşlar işleniyor. Opal taşı, halk arasında panzehir taşı ya da gökkuşağı taşı olarak biliniyor. Yeryüzündeki en değerli taşlardan biri olan opal taşı, yer altı sularının hareket etmesi ile beraber, kayalar arasında oluşan boşlukların çökelmesi sonucunda oluşuyor.

’10 FARKILI TÜRDE TAŞ BULUNUYOR’

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, kentte 10 türde yarı değerli madenin bulunduğu belirterek, “Tokat merkez ve ilçelerimizde 10 farklı türde yarı değerli maden bulunmaktadır. Bu madenler, yani taşlar yaklaşık 50 milyon yılda oluşmaktadır. Her ne kadar adları yarı değerli de olsa çok değerli taşlar bunlar. Biz bu taşların ülke ekonomisine katkı sunması için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde taş atölyesini ve kuyum atölyesini açtık. Bu atölyenin açılmasında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (OKA), Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdare desteği mevcut. Burada 22 hanımefendi çalışıyor. Bu hanımefendiler buradan evine ekmek götürüyor. Bu taşlar sadece ekonomiye katkı sağlamayacak aynı zamanda Tokat’ımızın tanıtımına ve turizmine de çok büyük katkı sağlayacak” dedi.

‘İLİMİZ TAŞLARI İLE MARKA ŞEHİR HALİNE GELECEK’

Taşların ham olarak atölyeye geldiğini kaydeden Küçükali, “Burada işlenerek, kuyum atölyesinde de gümüş ve altınla buluşturularak takı ve süs eşyası olarak satışa hazır hale getiriliyor. Tarihi Taşhan’da bir dükkan kiraladık. Orada bulunan iş yerinde satışımız başlayacak. Şu anda internet üzerinden satışlarımız devam ediyor. En eski ve en değerli taşımız 55 milyon yıllık ağaç opali kova denilen bir taştır. Çok değerli bir taştır. Hepsi bir birinden değerli aslında taşlarımızın. Tokat’ımız taşları ile marka şehir haline gelecek” diye konuştu.

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