Türkiye’deki bankalarda bir milyon liranın üzerinden hesabı olanların sayısı 161 bin 800 kişi olarak açıklandı. Milyonerlerin döviz, lira ve altın karşılığında toplam mevduatı bir trilyon 24 milyar lira düzeyinde.

Yılsonu itibarıyla bankalarda 1 trilyon 37 milyar lira mevduat olduğu göz önüne alınırsa, toplam mevduatın yüzde 44’u milyonerlerin hesabında bulunuyor.

Milyonerler paralarının 465.6 milyarı lira cinsinden ama esas tercihleri döviz. Bu grubun döviz mevduatları lira cinsinden 552.5 milyar, yaklaşık 100 milyar dolar.

Böylece bankalarda yıl sonu itibarıyla 192.5 milyar dolar olan döviz hesaplarının yarıdan fazlası yine milyonerin. Milyonerlerin geçen yıl 144,3 milyar liralık döviz alımını da ekleyelim. Ancak ekonominin her alanda görülme daralma milyonerlerin sayısı ve mevduatta ortaya çıkıyor.

Milyoner sayısı geçen yılın Ocak-ağustos döneminde 42 bin 861 kişi artarak 169 bin 830, toplam mevduatları da 1 trilyon 145.4 milyar olmuştu. Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 448.7 milyarı lira, 690.6 milyar lirası döviz hesaplarından oluşuyordu.

Sonuçta, geçen yılın son dört aylık bölümünde 8 bin 30 kişi milyonerliğe veda etmiş. Ancak geri kalan milyonerlerin mevduatları da aynı dönemde lira cinsinden 16.9 milyar lira artış gösterirken döviz hesapları da 137.5 milyar lira azalmış.

Sonuçta bankalardaki tüm mevduatın yarısına yakını 161 bin 800 kişinin kontrolünde. Zenginin parası züğürdün çenesi misali daha fazla yazmayalım.

BÜTÇE BÜYÜK AÇIĞA KOŞUYOR

Belki “yılın ilk ayının bütçe verilerine bakıp böylesine bir başlık yazmak erken, hatta beş milyar lira fazla vermişken” denebilir ama giderlere bakınca yıl sonuna doğru büyük açık tahmini yanıltıcı olmaz.

Geçen Ocak ayında yıl için öngörülen 960 milyar 976 milyon lira ödeneğin 91 milyar 860 milyon lirası, yani yüzde 10’u şimdiden kullanılmış oldu. Aynı gider eğilimi sürerse yılsonuna doğru ek ödenekler çıkarılması gerekecek.

Ana gider kalemlerine bakarsak, personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artarak 23 milyar 877 milyon lira olmuş. Böylece, personel giderleri için bütçede öngörülen 247.3 milyar lira ödeneğin yüzde 9,7’si tüketilmiş.

Aynı dönemler itibarıyla; sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, yüzde 36,7 artışla 4.3 milyar liraya yükselirken bütçede öngörülen 43 milyar 375 milyon lira ödeneğin yüzde 10’u,

Cari transferler yüzde 63,7 artarak 31.3 milyar ile bütçede öngörülen 391 milyar 337 milyon lira ödeneğin yüzde 8’i kullanılmış.

. Bütçede en az harcama kalemi mal ve hizmet alım giderlerinde Bütçede öngörülen 67 milyar 551 milyon lira ödeneğin yüzde 5’i harcanmış ancak parasal değeri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artışla 3.4 milyar lira.

Geride daha 11 ay var. Ekonomiyi canlı tutmak için kamu harcamalarını artırmak yolu tercih edilmeye devam edilirse gider kalemleri daha da büyüyebilir. Ancak diğer yanda bütçeden 60 milyar liralık tasarruf hedefi de bulunuyor.

Daralan ekonomide vergi gelirlerinin düşeceğine da hesaplarsak ve giderlerdeki eğilim de böyle sürerse tek çare iç ve dış borçlanma olacak.