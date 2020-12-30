Milliyet dijital yenilendi: Hayatı kaçırma

İSTANBUL (DHA) – Milliyet Dijital, mobil uygulamasının özelliklerini yenilediğini duyurdu. ‘Hayatı Kaçırma’ sloganıyla yenilenen uygulamada, okuyucuların haberlere çevrim dışıyken de erişebileceği açıklandı.

Dijital çağda değişen yenilikçi iletişim teknolojileri ve kullanıcı deneyimi de hızlı gelişim gösteriyor. Ekonomiden spora, kültür sanattan teknolojiye, magazinden moda ve gündeme dair içerikleriyle haber yaşam portalı Milliyet Dijital, web, mobil, IoS ve Android uygulamasında yeni tasarımı ve kişiselleştirilebilen özelliklerini yenilediğini açıkladı.

Portal tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dijital platformlarda hayatımızın içinde olan #etiket özelliği Türkiye’de ilk defa Milliyet Dijital uygulamasında ‘Keşfet’ menüsü altında gündeme ve ilgi alanına özel içeriklerde kullanıcılara anı yakalamayı, ‘Trend Topic’ olmuş son dakika gelişmeleri takip edebilmelerini çok daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Mobil uygulamanın ‘Sana Özel’ bölümü ile kişisel ilgiye göre konu başlıklarını belirleyerek, bu haberleri takip etmek kolaylaşıyor” denildi.

HABERE ÇEVRİM DIŞI ERİŞİM

Okuyucuların, çevrim dışı olduğunda bile haberlere ve diğer içeriklere ulaşabileceği belirtilen açıklamada, “Dileyen okuyucular Milliyet Dijital uygulaması üzerinden seçtikleri haberleri ‘Listem’ özelliği bölümüne ekleyerek, çevrimdışı olduklarında da okuyabiliyor böylece hiçbir haberi ve yaşama dair hiçbir detayı kaçırmıyorlar. Yeni nesil içerik platformu Milliyet Dijital, yenilenen uygulaması, kişiselleştirilebilir özellikleri ve zengin içerik çeşitliliği ile hayatı, yarını kaçırmak istemeyen okuyucularına keyifli bir deneyim yaşatıyor” ifadelerine yer verildi.