Öyle bir haftayı tamamladık ki ardı ardına açıklanan kredi dağıtma haberlerine doyamadık. Tüm memleket boydan boya kredi kartlarından KOBİ’lere, futbol kulüplerinden ayakkabı tamircisine kadar kredilere boğuldu.

Yani her yılın Ocak ayının ikinci haftasını “Milli ve Yerli Kredi Dağıtma Haftası” olarak ilan etsek yeridir. Milyarlarca lira tutarındaki kredilerden “haberim yoktu, alamadım” diyene iyi gözle bakılmayacağını belirtelim. Sonra “bu kredileri almayan bizden değildir” de derler, mahcup olursunuz.

Hele “bana kredi vermiyorlar” diyen varsa adres belli. Hemen Cumhurbaşkanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na şikayet edin. Her kimse o kredi vermeyen anında cezalandırılır. Ama bunu yapmadan önce kendi şartlarınızı iyice gözden geçirin, beleş, ucuz kredi var diye sevinmeyin

Öncelikle bankalara hiçbir borcunuz, Sigorta primi vergi gibi ödemelerinizde sorun olmayacak. Herhangi bir borcunuzdan dolayı yasal takibe, icraya, hacize düşmemiş olacaksınız.

Bankalardan kredi alanlar bilerler. Herhangi bir tutardaki krediyi almanız için bin dereden bin su getirilir. Geliriniz, gideriniz, bilançonuz, kredi geri ödeme gücünüz sorgulanır. Buralarda oluşacak en küçük bir tereddütte işiniz zor.

Örneğin “kredi kartı sahiplerini kurtaracağız, gidin Ziraat Bankası’ndan (ZB) para alın” denildi ama anlaşıldık ki yasal takibe düşmüş 2.5 milyon kart sahibi bu kapsam dışında tutulmuş. Geriye bakiyelerini ödemekte zorluk çekenler kalmış.

KARA LİSTE KABARACAK

Bunların da işi zor. Tüm kredi kartları iptal edilecek, sadece ZB’nin kartını kullanabileceksiniz. Diğer bankalar da sizi otomatikman o ünlü kara listeye alacak. Sonra da bu listeden çıkmak için uğraş dur.

Bizim bazı uyanıkların, “ZB’de beleş para var alalım bir yerlerde kullanırız” diye yaptıkları ince planları da boşa çıktı. Siz bu parayı göremeyeceksiniz. ZB doğrudan kart hesabınıza parayı havale edecek, siz bankanıza gidip hem kredi kartını iptal ettireceksiniz, hem de “borcu kalmamıştır” yazısını alacaksınız.

Bu arada emekli maaşını ve promosyonundan kredi kartı almak zorunda kalanların durumu ne olacak, belli değil. Dahası ZB “maaşınızı aldığınız bankayla ilişiğinizi kes, bizde hesap aç, kredi ödemelerini doğrudan buradan keselim” de diyecek. Diğer banka da “emekli maaşı promosyon taahhüdünüz var, hesabınızı kartınızı kapatamayız” derse başka baharı bekleyin.

Arkadaş, bu banka borcu adama yapışır kalır. Gerekçesi ne olursa olsun örneğin kredi kartını iptal ettirdiniz, hesabınızı kapattınız, bunlar sizin adınızın karşılığına yazılır. Aradan yıllar geçse bile başka bir bankadan bir kredi kartını çok zor alırsınız.

Vadesi, faizi ne olursa olsun kredi borç ve gelecek yıllarda bu kredinin anaparasına ve faizine çalışmak demek. Üstüne bankacılık sisteminde kara listeye alınmak var. Şu ağır borç tablosunda bu kredilerden çok az vatandaş yararlanabilecek. Geri kalan bankaların kara listesine yazılacak.

Siz de seçim meydanlarında “şu kadar işletmeye, kişiye kredi imkanı getirdik” laflarını bol bol dinleyeceksiniz. Tabii haciz, icra kağıtlarını ayıklamadan fırsat kalırsa.

“Milli ve Yerli Kredi Dağıtma Haftası” tüm memleket için hayırlara vesile olsun.