Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus’ta şampiyon oldu

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İSTANBUL, (DHA)

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus’ta düzenlenen toplamda 25 bin dolar ödüllü W25 Monastir Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; sert zeminde düzenlenen organizasyonda Büyükakçay sırasıyla Tunuslu, Japon, Rus ve Çinli rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Finalde turnuvanın 2 numara seri başı Lea Boskovic ile karşılaşan Büyükakçay, Hırvat tenisçiyi 2 saat 11 dakika süren mücadelede 7-5, 0-6, 6-2 yenerek profesyonel kariyerinin 14. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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(FOTOĞRAFLI)