Milli sporculara burs desteği

İSTANBUL, (DHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu katkılarıyla hayata geçirilen Milli Sporcu Bursu projesinin tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törene, proje kapsamında Altınbaş Üniversitesinde tam burslu eğitim almaya hak kazanan Tıp Fakültesi öğrencisi Melike Tuğba Yortanlı ile Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın birlikte katıldı.

“KURULUŞUMUZDAN BU YANA SPORCULARIMIZA DESTEK VERİYORUZ”

Başarılı sporcuların, sportif çalışmaları yanında eğitimlerini de aksatmadan sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Milli Sporcu Bursu projesi kapsamında, Karate Milli Sporcusu Melike Tuğba Yortanlı da, Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tam burslu olarak eğitimine başladı. Milli Sporcu Yortanlı’nın, fakültelerinin 1.sınıfında eğitimini sürdürdüğünü belirten Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, kurum olarak projeyi çok doğru ve yerinde bulduklarını belirterek, “Bu proje kapsamında öğrenci almaktan, milli sporcumuzu eğitim bünyemize katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“TÜRK SPORU VE SPORCUSUNA TÜM İMKÂNLARIYLA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Altınbaş Üniversitesi olarak kuruluşlarından bu yana geçen 12 yılda başarılı sporculara Mütevelli Heyeti kararıyla burs verdiklerini belirten Prof. Dr. Fışgın, şunları söyledi:

“Milli Sporcu Bursu Projesi’ne Türkiye’deki 56 vakıf üniversitesi destek veriyor. Bu üniversitelerden 16’sına öğrenci yerleşmiş durumda. Yeterli puanı aldıklarında proje kapsamındaki vakıf üniversiteleri, öğrencilere kazandıkları eğitimi yüzde 100 burslu olarak veriyorlar. Bu yıl ilk kez başlayan bu programda Türkiye genelinde toplam 3 tıp fakültesi var ve bu üç tıp fakültesinden biri de biziz. Başarılı sporcumuz Melike Tuğba Yortanlı, Tıp Fakültemize yerleşti, Karate milli sporcusu olarak üniversitemizde yüzde 100 bursla eğitime başladı. Öğrencimizin, spor yaşamında olduğu gibi eğitim hayatında da başarılara imza atacağına inanıyoruz.”

Milli Sporcu Bursu proje tanıtım toplantısına Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş ve öğrencileri Melike Tuğba ile katılarak bu sevinç ve gururu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Fışgın, üniversite olarak Türk sporu ve sporcusuna tüm imkânlarıyla destek olmaya devam edeceklerini söyledi.