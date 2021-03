Milli sporcudan Sivas’ta ‘Kadınlar Günü’ dalışı 

Hüsnü Ümit AVCI/ZARA (Sivas), (DHA)- MİLLİ sporcu Birgül Erken, Sivas’ın Zara ilçesi yakınlarındaki kentin en büyük gölü olan Tödürge Gölü’nde, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla dalış gerçekleştirdi.

Milli dalış sporcusu Birgül Erken, Zara Kaymakamlığı’nca davet edildiği Sivas’ta, kentin en büyük gölü olan ve ‘kuş cenneti’ olarak da bilinen Tödürge Gölü’nde ‘Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla dalış gerçekleştirdi. Dalış etkinliğine Kaymakam Mehmet Sayın, ilçe kurum müdürleri, dalış eğiticileri ve ilçe protokolü katıldı. İlk olarak buz altı dalışı için rekor denemesi yapmak isteyen milli sporcu Erken, yüzeydeki kütlenin yetersiz olması nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. Daha sonra dalış yapan Erken, bazı bölümleri kısmen buzla kaplı gölde, Zara’nın yöresel oyuncak bebekleri ile su altında poz verdi.

‘KADINI BİR GÜN DEĞİL HER GÜN HATIRLAMALIYIZ’

Birgül Erken, 8 Mart’ın tüm dünya kadınları için anlamlı gün olduğunu belirterek, “Aslında buz altı rekoru denemek ve bu rekoru Türklerin elinden alamayacakları kadar ileri metreye taşımak istedik ama ne yazık ki hava şartları izin vermedi. Göldeki donmuş buz yeteri kalınlıkta değildi. Yine de Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen bir dalış gerçekleştirdik. Su hala soğuk ve buzların erimesi de bizi biraz zora soktu. Niyet rekor kırmaktı. Dilerim seneye daha erken, buzun kalınlığının uygun olduğu vakitte geleceğiz ve Guinness rekorunu tüm dünyaya duyuracağız. Türk kadınının gücünü göstermek istedik çünkü fırsat verildiği zaman Türk kadını çok başarılı işlere imza atıyor. Bir milli sporcu ve dalışçı olarak daha güzel başarılar için sahadayım. Bu dalışı her türlü zorluğa göğüs geren kadınlarımıza ithaf ediyorum. Kadınlardan içlerindeki o dirayetli gücü ortaya çıkarmalarını istiyorum. Toplum hayatında ailede başlayan, kadınlara verilen bu değer geçmişten bugüne gelmiştir. Toplumun güçlenmesi, huzurlu bir toplum yapısının temeli için önemli. Kadını bir gün değil her gün hatırlamalıyız” dedi.

‘YÖREMİZİN GÜZEL TANITIMI OLDU’

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın ise “Geçen yıl yine burada ağırladığımız serbest dalıcımız ile bölgede ne yapabileceğimiz üzerine düşünürken, gölde buz altı dalışı yapabileceğimiz görüşü ortaya çıktı. Bu yıl da ‘Dünya Kadınlar Günü’ vesilesiyle dalış gerçekleştirmek için buraya geldiler. Mevsim nedeniyle buzlanma şu anda istenilen kalınlıkta olmadığı için dalış tam olarak istenilen seviyede gerçekleşmedi ama yörenin tanıtılması adına da çok güzel oldu. Havaların müsait olması durumunda da inşallah bundan sonraki süreçte de bu programımızı gerçekleştirmek istiyoruz. En kısa zamanda da Türk kadınları adına Fransız sporcu da olan dalış rekorunu alacağız. Sporcumuzu sonuna kadar destekliyoruz” diye konuştu.

