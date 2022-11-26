MİLLİ SPORCU TAYFUN TAŞDEMİR BAŞKAN RAMAZAN ŞİMŞEK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

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Güney Kore’nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde, İspanyol rakibi Ruben Legazpi’yle karşılaşıp, rakibini 50-14 yenerek dünya şampiyonu olan Tayfun Taşdemir, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i makamında ziyaret etti.

Ziyarete Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan da eşlik etti. Tayfun Taşdemir’in başarısıyla Türkiye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, ziyarette bu şampiyonluğun ülkemiz için anlamının çok büyük olduğunun altını çizerek, “Biz ülkece defalarca Dünya Kupası Şampiyonluğu, Milli Takımlar Dünya Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu kazanmış bir ülkeyiz. Bu sporda başarılı bir ülkeyiz ama senede bir kere yapılan Dünya Ferdi Şampiyonluğu’nu 2003 yılında Semih Saygıner kazanmıştı ve 19 senedir bu başarıyı bir daha yakalayamamıştık. Tayfun Taşdemir, bir bilardocunun kazanabileceği en büyük kupa olan Dünya Şampiyonluğu kupasını geçtiğimiz hafta kazandırdı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük bilardo tesisi, Uluslararası Bilardo Kompleksi Gölbaşı’nda, Gölbaşı Belediyemizin katkılarıyla kuruldu. Belki de onun uğurudur bu başarı, onun şansıdır. Hem Dünya Şampiyonumuza hem dünyanın en büyük tesisine sahibiz. Bu bakımdan çok mutluyuz. Tayfun Taşdemir, Mart ayında da Dünya Milli Takım Şampiyonluğu’nu kazanmıştı Almanya’da. Bu sene iki dünya şampiyonluğu kazandı ama geçen hafta kazandığı şampiyonluk kariyerinin zirvesi tabi.” şeklinde konuştu.

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Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi’nde 2023’te 6 tane Dünya Şampiyonası

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Uluslararası Bilardo Kompleksi’nde geçen sene Dünya Kupası şampiyonluğu oynandığını vurgulayarak, “Tayfun kardeşim orada üçüncü olmuştu. Ben ona o zaman bir sonraki maçta bu kupayı istiyoruz demiştim. Daha büyüğü geldi. Seneye bu şampiyona Gölbaşı’mızda Uluslararası Bilardo Kompleksimizde olacak. 6 tane dünya şampiyonası oynanacak. Tayfun kardeşimi tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bizim Türk bayrağımızı her tarafta dalgalandırıyorsunuz. Gölbaşı olarak daha da farklı gururlanıyoruz. Sayın Başkanımızın dediği gibi uğur da getirdi. Siz zaten bu işin duayenisiniz. Biz milli sporcularımızın her zaman yanındayız, destekliyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz.” dedi.

“Gölbaşı’ndaki Uluslararası Bilardo Kompleksi’ni tüm dünya konuşuyor.”

Dünya Şampiyonu Tayfun Taşdemir, Başkan Ramazan Şimşek’e ve Bilardo Federasyonu’na teşekkür ederek, “Gölbaşı’ndaki tesisin büyüklüğünü bütün dünya, bütün Türkiye herkes konuşuyor. Biz her Türkiye Şampiyonası’nda her uluslararası organizasyonda Gölbaşı’ndayız. Büyük keyifliyiz bu anlamda. Çok büyük işler yapıyoruz bu alanda hem Bilardo Federasyonu hem de Gölbaşı Belediyesi olarak. Bu başarılar da bizi destekliyor. Sporcu olarak görevimi başarıyla yerine getirdiğim için mutluyum, gururluyum ve onurluyum. Her zaman söylüyorum Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi’nin yapımında, düşünülmesinde, projesinde emeği geçen başta Sayın Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çok şanslıyız bilardocular olarak” diye konuştu.