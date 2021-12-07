Milli sporcu Sevda Altunoluk BBC’nin Yılın En Etkili 100 Kadını listesinde

ANKARA,(DHA)- BBC‘nin 2021 yılındaki en etkili 100 kadını seçtiği listede Türkiye Milli Golbol oyuncusu Sevda Altunoluk ve yazar Elif Şafak da yer aldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan Türkiye Golbol Milli Takımı’nın en skorer ismi Sevda Altınoluk en etkili 100 kadın listesinde yer aldı.

Görme engelli milli sporcunun Tokyo’da en skorer oyuncu olduğuna vurgu yapılan yazıda ayrıca dünyanın en iyi golbol oyuncusu olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye Golbol Milli Takımı, daha önce 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında da altın madalya kazanmıştı.

(FOTOĞRAFLI)

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