Milli sporcu, dalgalar arasında antrenman yaptı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ERZURUM’da 12 yıl önce lastik ayakkabılarıyla katıldığı atletizm yarışında keşfedilen milli atlet Tubay Erdal (25), Tokyo Olimpiyatları için milli takım ile birlikte Antalya’da kampa girdi. Maraton sporcusu Erdal, antrenmanlardan arta kalan zamanını denizde yüzüp, eğlenerek geçirdi.

2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları nedeniyle milli takım ile birlikte Antalya’da kampa giren Erzurumlu milli atlet Tubay Erdal, sabah erken saatlerde antrenman yapıp, öğle saatlerinde deniz keyfi yaparak dalgalar arasında koşup eğleniyor. Takım arkadaşlarıyla birlikte Konyaaltı sahilinde yürüyüş yapmayı da ihmal etmeyen milli sporcu, Antalya kampının çok iyi geçtiğini söyledi.

Birkaç ay önce koronavirüse yakalanan ve 14 günlük karantina sürecinin ardından tekrar sağlığına kavuşup antrenmanlara başladığını anlatan Erdal, “Atletizm kampımız bir hafta önce başladı. 2021 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanıyorum. Kış aylarında en iyi kamp yapılabilecek yer Antalya. Türkiye’nin birçok yerinde kar yağıyor. Burada denize girme imkanı buluyorum. Tuzlu su olduğu için antrenmanlarda yorulan bacaklarımı rahatlatıyor. Koronavirüs döneminde mesafeli antrenman yapıp denize girmek için ideal bir şehir” dedi.

8 KARDEŞTEN 7’NCİSİ

Erzurum’un Karayazı ilçesinde, Feride- Celal çiftinin 4’ü kız, 8 çocuğundan 7’ncisi olan Tubay Erdal, sporla 14 yaşında tanıştı. İlçede bir sosyal proje kapsamında düzenlenen koşuda öğretmenleri tarafından keşfedildi. Kara lastikleriyle, kısıtlı imkanlarla ve ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen sporu bırakmayan milli atlet, hayallerini kovalamaya devam ediyor.

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