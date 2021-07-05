Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz: MKEK’in güçlendirilmesi, Türkiye’nin güçlendirilmesi demek

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) kurulmasını içeren kanun hakkında, “MKEK, bu çıkan yasayla güçlendirildi. MKEK’in güçlendirilmesi, Türkiye’nin güçlendirilmesi demek” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Milletvekilleri, MKEK Çankırı Silah Fabrikası’nda çalışan işçilerle bir araya geldi. Yılmaz, MKEK’in yapısında değişiklik yaptıklarını ve bu değişiklik ile amaçlarının MKEK’in yapısını güçlendirmek olduğunu söyledi. Yılmaz, “MKEK, bu çıkan yasayla güçlendirildi. MKEK’in güçlendirilmesi, Türkiye’nin güçlendirilmesi demek. Güçlü Türkiye’nin milleti de güçlü olur. Güçlü Türkiye’nin, güçlü milletin, güçlü bireyleri olarak bizler de daha güçlü oluruz. Bu yasanın bu aşamaya gelmesinde Çankırı Kırıkkale ve Ankara milletvekillerimizin çok büyük bir katkısı var” diye konuştu.

MKEK’in yapısının değişimi ile ilgili de bilgi veren Yılmaz, “Yaklaşık 40 yıldır kamudayım, daha önce hiç böyle bir kanun çıkmadı. MKE Anonim Şirketi oldu, hayırlı olsun. Türk Ticaret Kanunları hükümlerine tabi, özel hukuk hükümlerine tabi, aslına bakınca eskiden de özel hukuk hükümlerine tabiydi. Normalde iktisadi teşekküller, karlılık, verimlilik esasına göre çalışır. Aksi zaten mümkün değil. Eskiden şirketin ana statüsü vardı, şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak, şirket esas sözleşmesi hazırlanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Yine Milli Savunma Bakanlığı’nın her ne imkanları var ise bütün imkanlarını bakan onayıyla MKEK kullanabilecek. Eskiden böyle bir imkan yoktu. Bu fabrikamızın, yüzde yüz sermayesi hazineye ait, devlete ait. Dolayısıyla Sayıştay denetimi var. Fakat Sayıştay denetiminin yanında bir de bağımsız denetime sahip. Bağımsız denetim, Genel Kurul’a, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunulacak. Genel Müdür, Genel Kurul tarafından belirlenecek” ifadelerini kullandı.

‘ÖZELLEŞTİRME GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK’

Yılmaz, çalışanların haklarının korunacağını da belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şirket personeli İş Kanunu’na tabi olacak. Şirket faaliyet alanıyla ilgili olarak Harcırah Kanunu’ndan muaf. Harcırah Kanunu’ndan muafsınız, Taşıt Kanunu’ndan muafsınız, Devlet Memurları Kanunlarından muafsınız, Kamu İhale Kanunu’ndan muafsınız, Devlet İhale Kanunu’ndan muafsınız, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’ndan muafsınız, Kamu Konutları Kanunu’ndan muafsınız, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’dan muafsınız, 233 sayılı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerden muafsınız ve 2 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden muafsınız. MKEK’i özelleştirme gibi bir düşüncemiz yok ama işçilerimizin, çalışanlarımızın kafasını karıştırmak isteyenler olur diye, Kanun’a şu ibareyi ekledik; ‘Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları MKEK’in kuracağı ortaklıklar, satış, kiralama, işletme hakkının devri ve veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez.’ Bu ana kadar Türkiye birçok kurum kurdu, birçok anonim şirket kurdu, hiçbir kanunda böyle madde gördünüz mü? Bu ilktir. Meclis’in iradesine adeta dedik ki MKEK, Türkiye’nin olmazsa olmaz kurumudur ve bu kurumları daha da büyüterek dünya ile rekabet ederek dünyanın en büyük savunma ürünleri firmalarından biri yapmak istiyoruz. Onun için işçimizin kafasında da çalışanımızın kafasında da ‘bugün değil ama yarın, yarın değil ama bir gün biz ne olacağız?’ demesinler diye.”

Yılmaz, devletin yüzde 100 desteği ile MKEK’i dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketlerinden biri haline getirmek istediklerini de ifade etti.

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