Millî Savunma Bakanlığı “personel” alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilan metnine göre, personel alımı başvuruları 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı Karargahında (Ankara) görev yapacak.

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