Milli Park’a ‘hovercraft’lı koruma desteği

Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda, koruma ve kontrol faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesi için ‘hovercraft’ (hava yastıklı tekne) kullanılacak. Yerden 40 santimetre yükselip, karada ve denizde hareket edebilen hovercraft, çıktığı ilk koruma ve kontrol görevinde sergilediği seri manevralarla dikkat çekti.

Ege Bölgesi’nin gözde turizm kenti Kuşadası’nda doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın koruma ve kontrol faaliyetlerinde artık ‘hovercraft’lar da kullanılacak. 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün yaşadığı parkta, koruma ve kontrolün daha hızlı yapılabilmesi için araç gereç envanterine, ‘hava yastıklı tekne’ olarak da bilinen ‘hovercraft’ eklendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce satın alınan ‘hovercraft’, önceki gün Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KARADA VE DENİZDE KORUMA

Hovercraft, Milli Park’ta geçen cumartesi günü çıktığı ilk koruma ve keşif görevinde sergilediği seri manevralarla dikkat çekti. Hava yastıkları şiştiğinde yerden 40 santimetre yükselebilen hovercraft’ın, karada ve denizde rahatça hareket edebildiği görüldü. 250 kilogram yük taşıma kapasitesi olan hava yastıklı tekne, sel baskını gibi doğal afetlerde düzenlenen kurtarma operasyonlarında da kullanılabiliyor.

‘ARTIK DAHA HIZLIYIZ’

Hovercraft sayesinde artık daha hızlı hareket edebileceklerini belirten Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, “Kuşadası, Didim ve Söke ilçeleri sınırında bulunan milli parkımız, 17 kilometrelik sahil şeridine sahip. Envanterimize dahil ettiğimiz hovercraft, kontrol ve koruma faaliyetlerinde bize büyük kolaylık sağlayacak” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI