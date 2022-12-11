Milli paralimpik atıcı Pehlivanlar: Hayatta hep artıların peşinden koştum

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İSTANBUL,(DHA)- Spor hayatında birçok başarıya imza atan milli paralimpik atıcı Ayşegül Pehlivanlar, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Söyleşide konuşan Pehlivanlar, “Ben hayata engelleri aşarak tutundum. Bardağın boş tarafından değil, dolu tarafından baktım. Ayaklarım tutmuyorsa ellerim tutuyor. Hayata tutundum, çünkü hayatta hep artılar vardır. O artıların peşinden koştum” dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Engelli Öğrenci Birimi ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen özel söyleşide Pehlivanlar, öğrencilerle yaşam hikâyesini ve başarılarını paylaştı.

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Beyoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Albayrak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide öğrenciler merak ettiklerini sordu, Atıcılığa tamamen tesadüfen 2013’te başladığını belirten Pehlivanlar, babasının müsabakasında tesadüfen atış yapmasıyla yeteneğinin fark edildiğini ve böylece macerasının da başlamış olduğunu söyledi. Başarılarını anlatan Pehlivanlar, “Mersin’de Dünya Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldum. 2015’te Türkiye şampiyonu oldum. Tekrar aynı yıl, dünya kupasında Amerika’da 1’inci oldum. 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda 3’üncü oldum. 2017’de Hırvatistan’da dünya rekoru kırdım. 2018’de Avrupa ikincisi oldum. Norveç’te dünya şampiyonu oldum. Tokyo 2020’de Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 2’nci oldum. Fransa’da ikinci olduk ve en son Dünya Şampiyonasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde altın madalyanın sahibi oldum” dedi.

“AYAKLARIM TUTMUYORSA ELLERİM TUTUYOR”

Bundan sonraki hedeflerinden de bahseden Pehlivanlar, “2024’teki Paralimpik Oyunları’nı altın madalyayla taçlandırmak istiyorum. Bugünkü sempozyum çok güzel ve keyifli geçti. Üniversiteli öğrencilerle bir araya gelmek, benim için gerçekten çok keyif aldığım söyleşiler oluyor. Başarı hikâyemizi, özgeçmişimizi anlattık. Hayata nasıl tutunduğumuzu, nasıl beslendiğimizi, nasıl motive olduğumuzu anlattık. Ben hayata engelleri aşarak tutundum gerçekten de. Bardağın boş tarafından değil, dolu tarafından baktım. Ayaklarım tutmuyorsa ellerim tutuyor. Hayata tutundum, çünkü hayatta hep artılar vardır. O artıların peşinden koştum” şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZE FARKINDALIK YARATMAYI AMAÇLIYORUZ”

İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Gizem Açıkgöz ise şöyle konuştu:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl ise milli atıcımızı davet ettik. 16 yaşında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda tekerlekli sandalye kullanmak durumunda kalmış ama buna rağmen oldukça hırslı bir şekilde merakı olan atıcılık sporunun üzerine eğilmiş ve güzel başarılara imza atmış. Yani engelli dediğimiz zaman aklımıza genelde fiziksel, mental ya da farklı engeller olması gerekir gibi geliyor ama aslında hayatımızın her aşamasında karşılaştığımız ve bizim yolumuzda ilerlememize bir set oluşturan her şey bizim için engeldir. Engellerle karşılaşan, belki de daha önemli sorunlar yaşayan bireylerin bizlere deneyimlerini anlatması hepimiz için farklı bakış açısı ve farkındalık kazandırıyor. Buradaki en temel amacımız da toplumsal farkındalık yaratmak ve bunu öğrencilerimize aktarabilmektir.”