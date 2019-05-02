Milli Mücadele’nin 100. yılında senfonik destan

Mili Mücadele’nin başladığı 1919’un 100. yılı anısına “19’dan Çok Önce, 23’ten Sonsuza” adlı senfonik destan, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde izleyici ile buluşacak.

Oyuncu ve müzisyen Boğaçhan Sözmen’in kaleme aldığı ve yine kendisinin anlatıcı olduğu “19’dan Çok Önce, 23’ten Sonsuza” isimli senfonik destan 5 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te, Trump Alışveriş Merkezi’nin gösteri merkezinde seyirciyle buluşacak.

Eserde Sözmen’e Musa Göçmen ve orkestrası eşlik edecek. Cumhuriyet fikrinin Gazi Mustafa Kemal’in zihninde 1919’dan çok önce oluştuğu ve 1923’ten sonsuza kadar uzanacağı, destansı dille ve dönemin şahitlerinin anılarından yola çıkılarak anlatıldığı senfonik destan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılını dramatik anlatı ve özgün bestelerle yaşatmayı amaçlıyor.