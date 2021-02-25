Milli mücadeledeki çocuk kahramanların “Taş Mektep”i 470 bin ziyaretçi ağırladı

Sakarya Meydan Muharebesi’ne vatanın müdafaası için giden öğrencilerinin tamamının şehit düşmesi nedeniyle o dönem mezun veremeyen okulun “Taş Mektep” olarak adlandırılan binası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016’da aslına uygun restore edilerek Türkiye’nin önemli müzelerinden biri haline getirildi.
Müzede, Kurtuluş Savaşı’na ve Anadolu’nun milli mücadeleye katkısına ilişkin materyaller, milli mücadele kahramanları ile okulda yetişen önemli şahsiyetlerin balmumu heykelleri sergileniyor.
Kurtuluş Savaşı devam ederken 24 Temmuz 1921’de TBMM’nin hükümet merkezini Kayseri’ye taşıma kararı alması üzerine toplantılar için hazır hale getirilen ve bu amaçla kurulan kürsünün de sergilendiği Taş Mektep’te, Sakarya Muharebesi’nde şehit düştükleri için 1921’de mezun veremeyen son sınıf öğrencileri için de ayrı platform yer alıyor.
Lisenin asırlık eğitim tarihini ortaya koyan bölümler, burada yetişen Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Abdullah Gül ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da aralarında bulunduğu önemli şahsiyetlerin öğrencilik dönemlerini yansıtan balmumu heykellerin yer aldığı örnek sınıf, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Müdürü Fehmi Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapının tarihi önemine dikkati çekerek okulun ilk katının 1903, ikinci katının ise 1916’da tamamlandığını aktardı.
Gündüz, Cumhuriyetin ilanından sonra liseye çevrilen Taş Mektep’in, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı gibi birçok önemli olayın tarihinde yer aldığını ifade etti.
1921’deki Sakarya Meydan Muharebesi’ne okulun son sınıf öğrencilerinin de katıldığını hatırlatan Gündüz, Atatürk’ün bu savaşı “Melhame-i Kübra” (Büyük kanlı savaş) olarak nitelendirdiğini aktardı.
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