MİLLÎ MARŞIMIZ’IN 100.YILI KUTLU OLSUN

Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklâl Marşı şiiri 12 Mart 1921 günü TBMM tarafından Milli Marş olarak kabul edildi. Ulusal bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolüdür.

“Bu marş, bizim inkılabımızın ruhunu anlatır” Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

“Allah, bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın”Mehmet Akif Ersoy

“…Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!/ Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl./

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl ;

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;/Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklâl Marşımızın tümünü ve özellikle son iki dizesini büyük bir heyecanla ve içtenlikle takdir ettiğini ifade etmiştir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a ,büyük bir güven, saygı ve sevgi içerisin de hürmet etmiştir.

Milli şairler, milletin tarihinde , benliğinde , gönlünde ve kalbinde ölümsüzleşirler.Milli Şairimiz Mehmet Akif’in ruhu şad olsun. Ay yıldızlı Bayrağımız, bu şafaklarda yüzen al sancağımız ve İstiklâl Marşımız halkımızla birlikte ilelebet yaşayacaktır.