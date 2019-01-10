Mevzuat Hazretleri ne yazık ki izin vermiyor
“Bir sürü yurt meselesi dururken devlet başkanının kendini tarihe vermesi, Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar’ın biraz canını sıkmış olmalı ki, Atatürk’e şöyle der:
- Paşam! Tarihle uğraşıp kafanı yorma… 19 Mayıs’ta kitap okuyarak mı Samsun’a çıktın?
Atatürk, Vasıf Çınar’ın bu çok samimi yakınmasına gülümseyerek şöyle karşılık verdi:
Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım.” (Kaynak: Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesi)
Tarihi bir anı ile yazıma başladım.
Nur içinde yat Ata’m…
Gelelim günümüze…
Eğer Milli Kütüphaneye lise öğrencileri ile mezunlarının giremediğine şahit olmasaydım vallahi de billahi de inanmazdım…
İki lise öğrencisi çalışmak ve dersleri konusunda araştırma yapmak için, Milli Kütüphaneye giderler.
Giderler gitmesine de kapıdaki görevli kimlik sorar, kimliklerini gösterirler.
Görevli, “Siz lise öğrencisisiniz giremezsiniz’’ der.
Öğrenciler şaşkınlıkla sorarlar:
Neden giremiyoruz?
Görevli, “Mevzuat müsait değil”
Çocuklar şaşkın ve üzgün olarak Milli Kütüphanenin kapısından dönerler…
Şimdi okuyalım şu mevzuat yani yönetmelik hazretlerini..!
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün resmi web sayfasından aldığım belgeye göre Milli Kütüphane hizmet alanlarından bakın kimler yararlanabilir?
6 Ekim 2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5. maddesine göre
Akademisyenler,
Kamu çalışanları ve emeklileri,
Bir meslek odası veya baroya kayıtlı meslek sahipleri,
Yazılı ve görsel basın mensupları,
Üniversite ve yüksekokul öğrencileri veya mezunları,
Öğrenim durumuna bakılmaksızın görme özürlü kullanıcılar ,
Yabancı uyruklu araştırmacılar üye olabilirler.
Gördüğünüz gibi Lise öğrencileri ve mezunlarının Milli Kütüphaneye girmelerine mevzuat hazretleri izin vermiyor.
Yıllardır, “okumayan bir toplum olduğumuz” söylene gelir.
İslam dinimizin kutsal kılavuzu Kur’an-ı Kerim, “oku” diye başlar.
Milli kütüphane kapısından dönen liselilere, “mevzuat hazretleri sizlerin Milli Kütüphanede okumanızı yasaklıyor” diyerek bu yasağı nasıl izah edebiliriz?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milleti Kütüphaneleri kuracağız ve 24 saat açık olacak ki çocuklarımız, gençlerimiz okusunlar” demiyor mu?
Diyor da lise öğrencileri ve mezunları Millet Kütüphanelerine alınmayacaklar mı?
Ben peşinen söyleyeyim ilkokul mezunları dahi alınırlar.
Ankara’mızda sadece 3 tane Halk Kütüphanesi var. Yenimahalle’de, Şentepe’de ve Kızılay’da.
Fakirlik gelip geçer amma zihniyet fakirliği zor geçer diye de düşünmekten kendimi alamıyorum…
İlgili ve yetkililerin şu mevzuat hazretlerini gözden geçirip, yeni şekil vermeleri zor olmasa gerek…
Aman gençler, Milli Kütüphane’nin mevzuat kurallarını incelemeden, okumak için önünden şimdilik geçmeyin..!
Şimdilik çünkü gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bence bu sorunu en kısa sürede çözeceklerdir.