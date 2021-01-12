Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, ölümünün 9. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)- ERZURUM’da kayak yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak 18 yaşında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, ölümünün 9. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencisi Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, 18 yaşındayken Erzurum’daki Konaklı Kayak Merkezi’nde antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak, hayatını kaybetmişti. Nemutlu için ölümünün dokuzuncu yıl dönümünde bugün Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Aslı Nemutlu’nun ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Aslı’nın mezarı başında Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu.

“YENİ ASLI’LAR YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Törende konuşan baba Metin Nemutlu, “Dokuz sene önce bugün Aslımızı kayak antrenmanı sırasında kaybettik. Dün gibi hala bugün hafızalarımızda. Bugün de kabri başında ailesi ve dostlarıyla beraber küçük bir anma töreni yaptık. Birazdan duamızı okuyacağız inşallah. Aslı’yla ilgili birkaç kelime söylemek istersem bu dokuz sene süresi içinde kızımızın adı Türk halkı, Türk ailesi Türk sporcuları içerisinde bir yer etti. Kendisi çok iyi bir sporcuydu, çalışkandı. Çağdaş bir öğrenciydi, sporcuydu. Onu takip eden, onun yaptığı şeyleri kendilerine ödev alan bir sürü gençlerimizin olduğunu bugün duyuyoruz. Çok gurur duyuyoruz. Bizim bu süre zarfı içinde üzen mahkemelerdeki olumsuz gidişat. Dokuz yıldır yirmiye yakın mahkemeye girdik. Ama hâlihazırda bir sonuç elde edemedik. Bu mücadelenin de hem kendi adımız hem de Aslı adına iyi sonuçlanmasını istiyoruz. Bir kayak kulübümüz var. Yeni Aslı’lar yetiştirmeye çalışıyoruz Erzurum’da. İnşallah Aslı’nın yarım bıraktığı mücadelesini genç çocuklar devam ettirerek onun ismini ilelebet yaşatacaklar. Biz de ailesi olarak vazifemizi en azından yapmış olacağız.” dedi. Arkadaşları ve ailesi Aslı’nın mezarını çiçekler ile donattı. Okunan duaların ardından anmaya gelenlere lokma ikram edildi.

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