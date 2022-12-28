Milli karateciyi bıçaklayan 2 kardeş tutuklandı

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Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te milli karateci Umut Eren Gündoğ’un (20) bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

İzmit’te bir turnuvaya katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu milli karateci Umut Eren Gündoğ, önceki akşam Hürriyet Caddesi’nde yürürken bir kişi tarafından sırtından ve kalçasından bıçaklandı. Gündoğ’u börekçiden çaldığı bıçak ile yaraladıktan sonra kaçan Enes Can Ahmetoğlu (19) ile yanındaki kardeşi E.A. (17), polis tarafından yakalandı. 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde Gündoğ ve arkadaşlarının olaydan yaklaşık yarım saat önce çıkan kavgada kendilerini dövdüğünü, tekrar karşılaştıklarında sinirlenerek bıçakla saldırdıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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