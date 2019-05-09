Milli judocular Litvanya yolcusu

Litvanya’nın Kaunas kentinde 11-12 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Gençler Avrupa Kupası’nda tatamiye çıkacak kadın ve erkek milli takım kafilesi yarın Litvanya’ya gidecek.

Gençler Avrupa Kupası’nda 29 ülkeden 148 kadın ve 270 erkek judocu, madalya için tatamide mücadele edecek. Türkiye’yi 9 kadın, 15 erkek judocu temsil edecek.



Bu organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli judocular şu şekilde:



KADINLAR: 48 kilo: Tuğçe Beder, Özge Andiç, 52 kilo: Zeliha Cinci, Kader Divan, Beyza Özdemir, 57 kilo: Buket Mercan, Hasret Bozkurt, 63 kilo: Minel Akdeniz, 78 kilo: Mine Kalender.



ERKEKLER: 60 kilo: Salih Yıldız, Emirhan Karahan, 66 kilo: A. Berkin Özcan, Eren Aksoy, Abdülaziz Kara, Berat Kılıç, 73 kilo: Niyazi Gökçen, Bayram Kandemir, 81 kilo: Recep Çimen, A. Burak Çuhadar, 90 kilo: Fatih Kösa, Y. Emre Kılınç, 100 Kilo: Ö. Kemal Aydın, F. Enes Acet, +100 kilo: Furkan Güner