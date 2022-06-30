Milli judocular Avrupa Açık Turnuvası için Romanya’da

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ANKARA, (DHA) – Judoda Avrupa Açık Turnuvası’na katılacak olan Türk Milli Takımı, hava yoluyla Romanya’nın Cluj-Napoca kentine gitti.
Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde 2-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Judo Avrupa Açık Turnuvası’nda Türkiye’yi 4 kadın ve bir erkek judocu temsil edecek. 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocunun kayıt yaptırdığı müsabakalara katılacak olan milli takımın kadrosu şu isimlerden oluştu:
Kadınlarda; 48 kiloda Tuğçe Beder, 57 kiloda İrem Korkmaz, 63 kiloda Şeyma Özerler ve +78 kiloda Kübranur Esir, erkeklerde; 90 kiloda Ömer Kemal Aydın.
(FOTOĞRAFLI)
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