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      Spor Gündemi ve Haberleri

      Milli judocu Merve Azak Dünya Şampiyonu

      Editör -
      Kazakistan'ın Almati kentinde başlayan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 44 kiloda Merve Azak altın madalya ile Dünya Şampiyonu unvanını aldı.
      Beşiktaş

      Fikret Orman, Beşiktaş’taki görevini bıraktı

      Editör -
      Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “İyi bir hizmet verdiğimi düşünüyorum vicdanen. Yarın olağanüstü toplanacağız ve büyük ihtimalle Beşiktaş’taki sürecimi tamamlıyorum” dedi.
      Spor Gündemi ve Haberleri

      Trabzonspor kazanmaya hasret

      Editör -
      Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda öne geçtiği maçta Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, geride kalan 5 haftalık bölümde yalnızca 1 galibiyet alabildi.
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