Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü vakıf üniversitesinde

Nişantaşı Üniversitesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK iş birliği çerçevesinde geliştirilen ‘Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü (AtcTRsim)’ anlaşmasını imzaladı.

Hava trafik kontrol öğrencilerine ileri düzey eğitimlerin verilmesinin amaçlandığı simülatör Türkiye’de ilk kez bir vakıf üniversitesinde yer alacak.

HAVELSAN yetkilerinin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, projenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Öğrencilerimiz de bizimle beraber bu projenin içerisinde yer aldılar. Bundan sonraki süreçlerde de HAVELSAN’ın büyük katkılarıyla öğrencilerimizi bu sektör içerisinde en başarılı hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Bunlar eğitimin uygulamaya yönelik olarak gerçekleştirilmesini gerektiren konular. Dolayısıyla bu sektör ve bu alanda da öğrencilerimizin çok başarılı olacağına inanıyorum. Yapmış olduğumuz iş birliği protokolünün de her iki taraf açısından da çok büyük faydalar sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTELERİN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

HAVELSAN Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Doç. Dr. İzzettin Gökhan Özbilgin, her zaman üniversite ve sanayi birliğine çok inanan bir şirket olduklarını dile getirdi. Özbilgin, “Üniversitelerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Özellikle havacılık alanında simülasyon ve modelleme çok önemli bir konu. HAVELSAN’ın da en önem verdiği faaliyet alanlarından birisi. Böylece Nişantaşı Üniversitesi bir ilke imza atmış oluyor. Bu kadar büyük kapsamda, gelişmiş bir hava trafik kontrolüne yönelik simülatörü bir üniversite edinmiş oluyor. İnşallah buralarda yetişecek olan gençlerimiz, geleceğin havacılık sektöründe çok önemli yerlerde olurlar” dedi.

“İYİ YETİŞMİŞ HAVA KONTROLÖRLERİ OLACAĞINA İNANIYORUM”

HAVELSAN Program Direktörü İsmail Erdoğan ise yaptığı konuşmada iyi yetişmiş hava kontrolörleri olacağına inandığını vurgulayarak, “Simülatörümüz, hava trafik kontrolörlerinin eğitimini, bir anlamda gerçek ekipmanlardaki uygulamaları aynen yansıtacak şekilde eğitimleri almasını sağlıyor. Görsel sistemle ilgili havalimanlarındaki, hava ve yer trafiğinin tamamen simülasyonunu yapan bir sistem. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Güzel ve iyi yetişmiş hava trafik kontrolörleri yetiştirmek niyetiyle hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

HAVELSAN yetkilileri imza töreninin ardından üniversitenin içinde yer alan laboratuvarları gezdiler.

AtcTRsim, Türkiye’de ilk kez arkadan yansıtmalı 360 derece meydan kontrol simülatörü olup, yaklaşma / yol kontrol radar simülatörü ve 360 derece görselliğe sahip ve sistemde İstanbul Atatürk, Antalya, Ankara Esenboğa ve Erzincan Havalimanları’nın 3B modellemeleri mevcut. Görselleştirmede, meydan tel örgüsü içerisinde oluşabilecek patlama, rüzgar etkisi, uçak çarpışması gibi özel efektler de yer alıyor.