Milli futbolcu Mert Çetin’den Merve Akpınar’a destek

İSTANBUL, (DHA) – İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona forması giyen Mert Çetin, Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar’ı arayarak sporu bırakmamasını söylerken onunla gurur duyduğunu ve her zaman destekçisi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin hikayesini Demirören Haber Ajansı’ndan (DHA) öğrendiği Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Ankara’da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularını “Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim” cümleleri ile aktarmıştı. O mesajının ardından birçok kurum ve kişiden destek mesajları alan genç hentbolcuyu milli futbolcu Mert Çetin de yalnız bırakmadı. İtalya Serie A’da Hellas Verona forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, Merve Akpınar’ı görüntülü arayarak, “Senin her zaman yanındayım. Sporu asla bırakma. Seninle gurur duyuyoruz” mesajını verdi.

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -