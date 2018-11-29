Almanya 1’inci Lig (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, Aylin Cengiz ile evlendi.

Gelsenkirchen şehrinin ünlü sarayı Schloss Horst’ta gerçekleştirilen çiftin nikahını Gelsenkirchen Anakent Belediye Başkanı Frank Baranowski kıydı. Çiftin nikah törenine, aileleri, akrabaları ve Gelsenkirchen’den iş ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Nikah sonrası Kaan Ayhan ve Aylin Cengiz, aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte akşam yemeği yedi. Düğün töreninin 2019 yılının yaz aylarında yine Almanya’da yapılacağı bildirildi.