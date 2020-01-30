Finlandiya’nın Espoo şehrinde düzenlenen ‘U17 Yıldızlar Circuit ve U14 Espoo Cup’ta (Espoo Fencing Challlenge 2020) ‘14 yaş altı erkekler epe’ kategorisinde mücadele eden sporcumuz Cengizhan Öner finalde Fin sporcu Ilkka Koski’yi 14-13 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada pul müsabakalarını 6’da 5 galibiyetle tamamlayan milli eskrimcimiz, tablo-64’ü maç yapmadan geçti. T-32’de Estonyalı sporcu Karl-Egertkoemets’i 15-11, t-16’da büyük Britanyalı sporcu Filfred Brown Houston’u 15-11, çeyrek finalde İspanyol Pau Lopez Gili’yi 15-10, yarı finalde ise Büyük Britanyalı rakibiTristan Lumineau’yu 15-11 yenen sporcumuz, finalde karşılaştığı Fin rakibi Ilkka Koski’yi de 14-13 mağlup ederek büyük başarıya imza attı ve altın madalyanın sahibi oldu.

