Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan aşçılar ünlü şeflerden eğitim aldı

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Nedim BAYHAN-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL(DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı deneyim geliştirme atölyeleri kapsamında milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak 116 kurumda çalışan 217 aşçı ve aşçı yardımcıları ünlü şeflerden eğitim aldı. İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise Kadıköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ndeki atölyeyi ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim programları kapsamında 26 ve 27 Ocak deneyim geliştirme atölyesi Kadıköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde projesi gerçekleşti. Müdürlüğe bağlı olarak 116 farklı kurumda çalışan 217 aşçı ve aşçı yardımcısı, şef Özhan Şivetoğlu’ndan teorik ve pratik eğiim aldı. 4 kurumda 2 gün yapılan eğitim 8 farklı mutfak eğitimiyle sona erdi. Kadıköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde atölyeyi İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’da ziyaret etti.

“BU ÇALIŞMALAR ÖĞRENCİLERİMİZİN YEDİĞİ YEMEĞİN KALİTESİNİ ARTTIRACAK”

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı “Bu eğitimlerin faydası öncelikle yemekleri yiyen öğrencilerimize oluyor. Bütün çalışmalar bu odakta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Eğitimi Müdürlüğü’müz okullarımızda ve öğretmen evlerimizde görev yapan aşçı ve aşçı yardımcılarımız için mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak öğrencilerimizin yedikleri yemekleri daha nitelikli hale getiriyor. Bir yandan öğretmen evlerimizdeki hizmetin gelişimini sağlıyor. İstanbul’umuzdaki kurumlarımızdaki görev yapan aşçı ve aşçı yardımcılarımızı içerisine dahil ettik. İstanbul’un 4 noktasında eğitimler başladı. Gerek resmi gerek özel okullarımızda çalışan bu alanda katkı sağlayabilecek aşçılarımız ile eğitim alan kursiyerlerimizi bir araya getirdik. Bu çalışmalar öğrencilerimizin yemeklerine, öğretmen evlerimizdeki yemeklerin kalitesine önemli anlamada katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

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“HEM TEOİRK HEMDE PRATİK EĞİTİMLER VERİYORUZ”

Şef Özhan Sivetoğlu “Bu eğitimde aşçı ve aşçı yardımcılarına sağlıklı beslenmeyle ilgili bir atölye gerçekleştireceğiz. Biz bildiklerini tekrardan hatırlatacağız. Bir işlem yaparken şeflerden örnek alıyorsunuz, yapılanlardan bir şeyler kapıyorsunuz. Hem teorik hem de uygulamalı eğitim programını gerçekleştirdik” diye konuştu.

Kursiyer Kübra Sarcı “Öğrencilerin bilinçli insanlar tarafından yapılan yemekleri yemesi olumlu oluyor. Bu yüzden eğitimleri beğeniyoruz. Eğitim aldığımız için mutluyuz” dedi.

“KURS KEYİFLİ GEÇİYOR”

Kursiyer Öznur Kaya “Bu eğitimde şeflerimizden daha farklı neler öğrenebiliriz diyerek çalışıyoruz. Gayet keyifli ve güzel geçiyor. Daha sağlıklı nasıl yemek yapabiliriz bunları öğreniyoruz” diye konuştu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

