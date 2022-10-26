Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Hava Yolları arasında indirim protokolü 

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-Bakan Özer: Öğretmenlerimiz, eşleri ve çocukları yüzde 20 bir indirimden yararlanacaklar

Gökçe KARAKÖSE, Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL, (DHA)- Türk Hava Yolları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle, bakanlığa bağlı yurt içindeki resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere ve yurt dışı öğrenime gönderilen bursiyerler ile eş ve çocuklarına indirimli uçuş imkanı sağlandı. Bakan Özer, “Öğretmenlerimiz, eşleri ve çocukları yüzde 20 bir indirimden yararlanacaklar” dedi. Bakan Özer, bursiyerlerle ilgili “Bu öğrencilerimiz kendileri, eşleri, çocukları hem uluslararası uçuşlarda, hem de yurt içi uçuşlarında yüzde 25 indirim ve onlar için çok kıymetli olan 40 kilogramlık bir bagaj olacak” dedi.

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Türk Hava Yolları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere ve yurt dışı öğrenime gönderilen bursiyerler ile eş ve çocuklarına indirimli uçuş imkanı tanındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın katılımlarıyla Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında imza töreni gerçekleşti.

Törende konuşan Bakan Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı 19.1 milyon öğrencisiyle ve 1.2 milyon öğretmeniyle devasa bir eğitim sistemine sahip oldu. 150’ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazla bir aileyiz. Türkiye’nin, geleceğin umudu olan gençlerin nitelikli eğitim alabilmeleri için ve bulundukları bölgeden bağımsız, sosyo ekonomik seviyelerinden bağımsız olarak eğitim fırsat eşitliğinin odak noktasını teşkil ettiği ve herkesin en nitelikli eğitime erişiminin kolaylaştığı bir eğitim sistemi oluşturabilmek ve bunu güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

ÖĞRETMENLER YÜZDE 20, BURSİYERLER YÜZDE 25 İNDİRİMDEN YARARLANACAK

Bakan Özer, “Öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin en lokomotif gücü. Biz öğretmenlerimizi ne kadar geliştirebilirsek, niteliğini artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine ne kadar destek verebilirsek eğitim sistemimizin kalitesi de o kadar çok artacaktır. Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür. Bugünkü işbirliğiyle 1.2 milyon öğretmenimizin, yurt içi uçuşlarında 1 Kasım’la 1 Nisan gibi 6 aylık, geniş bir döneme tekabül edecek şekilde kendileri, eşleri ve çocukları yüzde 20 bir indirimden yararlanacaklar. Öğretmenlerimiz kendilerini çok daha iyi hissedecekler. Öğretmenlerimize yaşam koşullarında da imkanlarını ne kadar artırabilirsek, öğretmenlerimiz o kadar ülkemize umutla bakacaklar”diye konuştu.

Bakan Özer, bursiyerlerle ilgili “Bu öğrencilerimiz kendileri, eşleri, çocukları hem uluslararası uçuşlarda, hem de yurt içi uçuşlarında yüzde 25 indirim ve onlar için çok kıymetli olan 40 kilogramlık bir bagaj olacak” dedi.

1416 BURS KAPSAMINDA YAKLAŞIK 51 ÜLKEDE ŞU ANDA 4 BİN ÖĞRENCİMİZ VAR.

1416 sayılı kanundan da söz eden Bakan Özer, “1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun. Özellikle yükseköğretim alanında nitelikli insan kaynağı oluşturabilmekle ilgili başarılı bir şekilde uygulanan proje. Bu Atatürk’ün de eğitime, yükseköğretimin çok daha nitelikli oluşmasıyla ilgili verdiği önemi göstermesi bağlamında çok kıymetli. 2002 yılına kadar bu burs kapsamında 9 bin 540 öğrencimiz yurt dışına gitti. 2000’li yıllardaki eğitim hamlesiyle birlikte, 1929’dan 2002 yılına kadar gönderilen öğrenci sayısından daha fazlası, yaklaşık 11 bin 749 öğrencimiz, 1929 yılından itibaren toplam 21 bin 209 öğrencimiz yurt dışına bu kapsamda gittiler. Beyin göçünü de tersine çevirme potansiyeli olan, çok başarılı öğrencilerin Türkiye’de çok farklı noktalarda çalışabilme kapasitesini göstermesi bağlamında da sembolik anlamı olan bir proje. Devlet protokolündeki bursiyerimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay. 1416 burs kapsamında yaklaşık 51 ülkede şu anda 4 bin öğrencimiz var” diye konuştu.

BAGAJ HAKKI DA SUNULACAK

Türk Hava Yolları, indirim protokolü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere 1 Kasım 2022-1 Nisan 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarında, baz ücret üzerinden yüzde 20 indirim (vergiler hariç) sağlayacak. 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışı öğrenimine gönderilen bursiyerler ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına yurt dışı uçuşlarında, baz ücret üzerinden yüzde 25 indirim (vergiler hariç) ve uçuşlarda biletleme yapılan kişilere 40 kg’ı geçmemek kaydıyla tek parça veya parça başına 23 kg’ı geçmemek kaydıyla 2 parça bagaj hakkı sunacak. Protokol kapsamında indirimden TC. Vatandaşlık Numarası ile Miles&Smiles programı üyeliği üzerinden faydalanılabilecek protokolün, 1 Kasım itibarı ile yürürlüğe girmesi hedefleniyor. (DHA)

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