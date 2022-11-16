Milli Eğitim Bakanı Özer, terör saldırısının olduğu noktaya karanfil bıraktı

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Murat DELİKLİTAŞ-Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının yaşandığı noktaya gelerek, hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktı. Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada “Bizleri bu terör saldırıları yıldıramayacak. Biz yeniden birlik ve beraberliğimizi çok daha güçlü bir şekilde inşa ederek, dimdik, ayakta yolculuğumuza devam edeceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beraberindeki heyetle birlikte, saat 17.05’te İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının yaşandığı noktada kurulan platformu ziyaret etti. Bakan Özer ve Vali Yerlikaya ölenlerin anısına karanfil bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, terör saldırısında ölenlerden 3’ünün eğitim camiasından olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Hafta sonu acı bir terör saldırısıyla sarsıldık. 6 canımızı kaybettik, 81 yaralımız var. Tüm hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da ayrı bir acı yaşadık. 6 şehidimizin 3 tanesi milli eğitim camiamızdan. Bir tanesi, Arzu öğretmenimiz; 41 yaşında. Bir diğeri Arzu öğretmenimizin 15 yaşındaki kızı Yağmur. Bir diğeri de 9 yaşındaki Ecrin çocuğumuz. Maalesef bu terör saldırısı nedeniyle aramızdan ayrıldılar. Terörü lanetle kınıyoruz. Sayın İçişleri Bakanımızın açıkladığı gibi; mesajı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz milletiyle birlikte bu kutlu yürüyüşüne, Türkiye yüzyılını ilmek ilmek okumayla ilgili kararlı yürüyüşüne devam edecek. Bizleri bu terör saldırıları yıldırmayacak. Biz yeniden birlik ve beraberliğimizi çok daha güçlü bir şekilde inşa ederek dimdik, ayakta yolculuğumuza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi vatandaşları için değil, tüm dünyadaki mazlum vatandaşlar için de çok kritik bir ülke. Onun için, eskisinden olduğundan çok daha fazla çalışarak, yaralarımızı hızlı bir şekilde sararak, memleketimize, milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun, eğitim camiamızın başı sağ olsun” (DHA)

(FOTOĞRAF)

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