Milli Eğitim Bakanı Özer: Meslek lisesi başarılı öğrencilerin kümelendiği lise türüne dönüştü 

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Gökçe KARAKÖSE – Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) ekim ayı olağan toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Ne olacak meslek liselerinin hali derken, büyük bir inanış ve kararlı şekilde, sahadaki problemleri adım adım çözerek, yurt dışına ihracat yapan ve en başarılı öğrencilerin giderek kümelendiği bir lise türüne dönüştü meslek lisesi” diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısı, “2018-2022 Faaliyet Dönemine ve Etkinliklerine Bir Bakış” ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile meclis ve onur üyelerinin yer aldığı toplantıda İSO ile yapılan iş birlikleri için teşekkürlerini iletti.

‘MESLEKİ EĞİTİME ÖLÜ MUAMELESİ YAPILIYORDU’

Bakan Özer yaptığı konuşmada, “Mesleki eğitime ölü muamelesi yapılıyordu. Özellikle 28 Şubat sürecinden sonra kat sayı uygulamasının 2012’de kaldırılmasına rağmen istenilen performansı sergileme noktasında gerçekten problemler vardı. Akademik olarak başarılı öğrencilerin, meslek liselerini seçmeleri, mesleki eğitimdeki üretim kapasitesinin artması, mesleki eğitimdeki Ar-Ge çalışmalarının yaygınlaşması, fikri mülkiyetle ilgili inovatif yaklaşımlarla ilgili, İSO’yla birlikte yapmış olduğumuz Kaynakçılık Mükemmeliyet Merkezi bunların bir örneği. Artık meslek liselerinde patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili ve ticarileşmesiyle ilgili hamlelerin olduğu bir dönem yaşandı” diye konuştu.

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‘MESLEK LİSESİ BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN KÜMELENDİĞİ LİSE TÜRÜNE DÖNÜŞTÜ’

Bakan Özer, “3-4 yıl gibi kısa sürede ne olacak meslek liselerinin hali derken, büyük bir inanış ve kararlı şekilde sahadaki problemleri adım adım çözerek patent, faydalı model, yurt dışına ihracat yapan ve en başarılı öğrencilerin giderek kümelendiği bir lise türüne dönüştü meslek lisesi. İstanbul’da hamilik kapsamındaki atılan adımlar bunların hepsi, Türkiye’nin 81 iline yaygınlaşan örneklikler teşkil etti. Bugüne gelmemize çok büyük katkıları oldu” dedi.

‘ÇIRAK VE KALFA SAYISI 910 BİNE ÇIKTI’

Bakan Özer, “Küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok kritik olan çırak, kalfa, usta eğitimiyle ilgili de yine İSO ve İTO ile birlikte çok önemli bir sistem kurguladık. Mesleki eğitim merkezlerindeki atılan bu hamlelerin ülkemize kazancı şu. 2021 yılının aralık ayının sonunda bu ülkede çırak ve kalfa sayısı 159 bindi, tüm sektörlerde. Şu anda gelinen noktada çırak ve kalfa sayısı 910 bine çıktı. Beşeri sermayemizin niteliğini artırma, eğitimle ilgili kronik olduğu iddia edilen tüm problemlerin çözümü için inşallah sizlerle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Ülkemize güzellikler katma, iş dünyasının iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını nitelikli bir şekilde yetiştirilmesiyle ilgili de çok daha güzel iş birliklerimiz olur” ifadelerini kullandı. (DHA)

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