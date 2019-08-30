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      “MEDYA OSCAR”LARINA 2 ELEŞTİRİ

      Nuri Kayış -
      Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin “2018 Yılı Medya Oscarları”na layık görülenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle aldılar dün akşam.
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      MİLLİ EGEMENLİK VE MİLLİ İKTİSAT

      Murat Özbülbül -
      Son sözümü ilk başta söyleyeyim “iktisadi bağımsızlığı olmayan bir milletin ne milli egemenliği olur ve nede siyasi bağımsızlığı olmaz” diye düşünüyorum.
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      DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI

      Murat Özbülbül -
      Ülkemizde yürürlükte bulunan kanunlara göre yurt içi ve yurt dışı yerleşik özel yahut da tüzel kişiler vadeli yahut da vadesiz olarak bankalarda
      Yazarlar

      Bir görevden alma hikayesi

      Nuri Kayış -
      HDP’li üç belediye başkanının görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasına yönelik tartışmalar sürüyor.
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