Milli cimnastikçi Adem Asil’den Akdeniz Oyunları’nda altın madalya

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İSTANBUL, (DHA) – Milli cimnastikçi Adem Asil, Akdeniz Oyunları Artistik Cimnastik Bireysel Genel Tasnif’te altın madalya kazandı

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu Adem Asil, Artistik Cimnastik Erkekler Bireysel Genel Tasnif yarışmasında serilerini sundu. Yer aleti, halka aleti, kulplu beygir, paralel bar, atlama masası ve barfikste yarışan Asil, genel tasnifte 84.700 puanla birinci olarak altın madalya kazandı. Öte yandan genel tasnifte yarışan bir diğer milli cimnastikçi Sercan Demir, yarışmayı 79.000 puanla 10’uncu sırada tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)