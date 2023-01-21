Milli atlet Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Turu’nun ilk etabında birinci oldu

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İSTANBUL, (DHA)

Milli atlet Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Turu’nun ilk etabında 60 metrede birinci olarak dünya sıralamasında zirveye çıktı.

Çekya’nın Jablonec nad Nisou kentinde organize edilen ve özel davet aldığı Dünya Salon Atletizm Turu’nun ilk etabında 60 metrede piste çıkan milli atlet Kayhan Özer, 6.58’lik derecesiyle ilk sıraya yerleşti.

Atletizmde 100 metrede 23 yaş altı Türkiye rekorunu elinde bulunduran Özer, Dünya Salon Atletizm Turu’nun ardından 28 Ocak’ta Fransa’da, 10-12 Şubat’ta da Berlin’de düzenlenecek özel yarışlara katılacak.

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(FOTOĞRAFLI)