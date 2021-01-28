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Kategoriler: Politika Haberleri

Milletvekillerine aşı iddiasına yalanlama

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yapılacağı iddiasıyla ilgili, “Külliyen uydurmadır; asılsızdır. Milletvekilleri için bir planlama yoktur” dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur” ifadelerini kullandı.

Editör

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Etiketler: Milletvekillerine aşıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
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