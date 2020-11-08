Ana Sayfa Güncel Haberler Milletvekilleri ve bürokratları kaçırma planı yapan DEAŞ’lılara operasyon: 19 gözaltı/ Ek fotoğraflar
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Tıptaki adı tinnitus olan kulak çınlamasının, yaşam kalitesini olumsuz etkilediğinin altını çizen Kulak, Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Ertan Yıldırım, "Kulak çınlamasının basit ve iyi huylu nedenleri olabileceği gibi ciddi sorunların da işareti olabilir" dedi.
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