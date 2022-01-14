MİLLETVEKİLİ ZEYBEK: MİLLETİN PARASI TEK ADAM TARAFINDAN ERİTİLİYOR

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Merkez Bankası’nın eriyen rezervlerine ilişkin konuştu.



Ocak ayının ilk haftasında Merkez Bankası rezervlerinde gerileme yaşandı. 31 Aralık 2021’in bulunduğu haftada 8,3 milyar dolar olan net rezervler, 7 Ocak 2022’nin haftasında 7,9 milyar dolara indi. Böylece Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 20 yılın ardından, yani Ağustos 2002’den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.



Ayrıca bu rakamlar swap hariç net rezerv rakamlarına da yansıdı. Yeni yılın ilk haftası itibariyle swap hariç net rezervler eksi 56,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 56,4 milyar dolardı. Net rezervler aralık ayında TCMB’nin satış tarafında döviz piyasasına doğrudan müdahalesini takiben 21.17 milyar dolardan düşüşe geçmişti.

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“TEK ADAMIN VE PARTİSİNİN BU ÜLKEYE VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY KALMAMIŞTIR”



CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan düşüşe ilişkin açıklama yaptı. CHP’li Zeybek şunları söyledi:



“Merkez Bankası, tek adam iktidarında Erdoğan ve AKP’sinin marifetiyle gün be gün eritiliyor. Liyakatsiz, iş bilmez, oldu bittiler ile yönetilen ülke ekonomisinin domino taşları tek tek yıkılıyor. Ekonomide, hukuk alanında, toplumsal her konuda istikrarsızlığa neden olan Erdoğan ve hükümetinin akla mantığa dayanmayan ekonomi politikaları sonucu Merkez Bankası’nın yani aslında bu milletin paralarının hiç edilmesine yol açıyor. 2002’den bu yana Merkez Bankası’nın rezervleri Erdoğan hükümeti yüzünden en dip seviyeyi gördü. Artık tek adamın ve partisinin bu ülkeye verebileceği olumlu hiçbir şey kalmamıştır. Şu saatten sonra Erdoğan ve AKP’den bu millete açlık, yoksulluk, işsizlik, ekmek kuyrukları, zamlardan başka bir şey gelmeyeceği herkes tarafından görülmekte, bilinmektedir. Bunun sonu da iktidar değişikliğidir. Erken seçim çağrılarımıza kulak vermeyen iktidar yaşayacağı sonu bilse de bu, onlar için kaçınılmaz sondur. Geliyor gelmekte olan!”Ek alanı