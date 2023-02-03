Milletvekili Omar’a, Yahudi eski milletvekilinden destek geldi

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ABD, (DHA) – Anti-semitik açıklamaları olduğu gerekçesiyle ABD Kongresi’ndeki Dış İlişkiler Komitesi’nden dün ihraç edilen Temsilciler Meclisi Milletvekili İlhan Omar’a destek açıklamaları devam ediyor. Eski Milletvekili John Yarmuth, Yahudi olduğunu ve Omar’ın açıklamalarının benzerinin kendisinin de yaptığını, hiç kimsenin onu anti-semitik olmakla suçlamadığını açıkladı.

İki meclisli yasama organı olan ABD Kongresi’nin Dış İlişkiler Komitesi’nden ‘anti-semitik’ (Musevilik karşıtı) açıklamaları olduğu gerekçesiyle ihraç edilen Demokrat Parti Milletvekili İlhan Omar’a destek açıklamaları devam ediyor. Cumhuriyetçi Parti milletvekillerinin çoğunlukta olduğu Kongre’de kullanılan oy doğrultusunda ihraç edilen Omar’a, eski çalışma arkadaşı ve Musevi inancına mensup eski Milletvekili John Yarmuth’tan destek geldi.

‘TRUMP ÇOK DAHA KÖTÜSÜNÜ ÇOK DAHA SIK SÖYLEDİ’

Yarmuth sosyal medya mesajlarında şunları kaydetti;

“İlhan Omar’ın yanında görev yaptım ve onunla, Yahudiler ve İsrail hakkındaki duruşu hakkında konuştum. Bir Yahudi olarak onun anti-Semitik olmadığına ikna oldum. Birçok İsrail politikasını çok fazla eleştirdi. Onun söylediklerinin birçoğunu ben de söyledim. Kimse beni Yahudi aleyhtarı olmakla suçlamadı. İsrail politikalarını sorgulamak Yahudi düşmanlığı değildir…

Bir şey daha. Omar, Yahudi karşıtı kinayeler kullanarak AIPAC hakkında bazı düşüncesiz açıklamalar yaptı ve bunun için özür diledi. Trump çok daha kötüsünü, çok daha sık söyledi ve asla özür dilemedi. Cumhuriyetçiler hiçbir şey söylemedi.”

KONUŞMALARINDA HİTLER’DEN ALINTI YAPANLAR KINANMADI

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Milletvekili Gregory W. Meeks ise dün Komite’nin resmi web sayfasından yazılı açıklama yaparak İlhan Omar’a destek verdi. Meek açıklamasında şunlara değindi;

“Bu oylamanın amacı bir (Komite) Üyesini antisemitizm nedeniyle cezalandırmaksa bu karar, özür dileyen ve hatalarından ders çıkaran bir Milletvekilini değil, anti-semitik sözleri ve eylemleri için henüz özür dilememiş olan kendi partisi içindeki kişileri hedef almalıdır.

Milletvekili Marjorie Taylor Greene (‘Yahudi uzay lazerleri ünüyle hatırlanır), ‘Siyonist üstünlükçülerin’ beyaz nüfusun yerini almak için Avrupa’yı göçmenlerle doldurduğuna dair komplolar yaydığı için kınanmalıdır.

Kongre konuşmalarında Adolf Hitler’den alıntı yaptığı için Milletvekili Miller veya Yahudi Soykırımı inkarcısını ülkeye davet ettiği için Milletvekili Gosar kınanmalıdır.”

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