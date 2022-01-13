Milletvekili Köksal: Hemşehrilerimi ranta kurban ettirmem

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in; “Fakıpaşa Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm” yapabilirim sözlerine TBMM’de cevap verdi. Köksal, “Mısri Mahallesi’nde olduğu gibi Fakıpaşa Mahallesi’nde yaşayan hemşehrilerimi de ranta kurban ettirmeyeceğim” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yine Afyonkarahisar’lıların sesi oldu. Milletvekili Köksal, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Mısri Mahallesi’nde olduğu gibi Fakıpaşa Mahallesi’nde yaşayan Afyonkarahisar’lıları da ranta kurban ettirmeyeceğini dile getirdi.



MISRİ MAHALLESİ “RANTA HAYIR” DEDİ, RANT İÇİN BAŞKA MAHALLEYE GÖZLERİNİ DİKMESİNLER

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in katıldığı bir televizyon programında, “Mısri Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümü muhalefet engelledi.” diyerek Fakıpaşa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm yapabileceğini söylediğini ifade eden Köksal, “Mısri Mahallesi’nde yaşayan hemşehrilerimiz “Ranta hayır!” dediler. Onların yaşayacağı büyük hak kayıpları ve mağduriyetleri önlemek adına belediyeyi ve AKP iktidarını uyardık, hemşehrilerimin mücadelesine destek verdik ve vereceğiz de. Ayrıca, yargı da yürütmenin durdurulması kararı verdi. Şimdi buradan ümidini kesenler rant için başka bir mahalleye gözlerine dikmesinler.” şeklinde konuştu.



HİÇBİR HEMŞEHRİMİ RANTA KURBAN ETTİRMEYECEĞİM”



“Afyonkarahisar’da hemşehrilerimizin istemediği, karşı çıktığı, onların mağduriyetine yol açacak hiçbir şeye onay vermeyiz.” diyen Köksal, “Fakıpaşa Mahallesi’ndeki hak sahiplerinin istemediği hiçbir projeye destek vermeyeceğimi ve tıpkı Mısri Mahallesi’nde olduğu gibi onlara da destek olacağımı bir kez daha belirtiyorum. Hiçbir Afyonkarahisarlı hemşehrimi ranta kurban ettirmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.